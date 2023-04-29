https://news.day.az/sport/1559593.html Барселона заработала рекордную сумму от продажи билетов
Барселона заработала рекордную сумму от продажи билетов
Выручка "Барселоны" от продажи билетов на игру женской команды оказалась рекордной.
Как сообщает RAC1, каталонцы заработали 1,2 млн евро, продавая билеты на "Камп Ноу" на полуфинал женской Лиги чемпионов против "Челси", передает Day.Az со ссылкой на Sports.Ru.
Посещаемость составила 72 262 человека.
В позапрошлом сезоне "Барса" выиграла женскую Лигу чемпионов, в прошлом - уступила "Лиону" (1:3) в финале.
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