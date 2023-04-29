Барселона заработала рекордную сумму от продажи билетов

Выручка "Барселоны" от продажи билетов на игру женской команды оказалась рекордной.

Как сообщает RAC1, каталонцы заработали 1,2 млн евро, продавая билеты на "Камп Ноу" на полуфинал женской Лиги чемпионов против "Челси", передает Day.Az со ссылкой на Sports.Ru.

Посещаемость составила 72 262 человека.

В позапрошлом сезоне "Барса" выиграла женскую Лигу чемпионов, в прошлом - уступила "Лиону" (1:3) в финале.