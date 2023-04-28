Авария в свободных заездах команд "Формулы-1" в Баку
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В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года произошла первая авария в свободных заездах команд "Формулы-1".

Как сообщает Day.Az, пилот команды AlphaTauri Юки Цунода допустил ошибку на одном из поворотов. В результате у болида Латифи вышли из строя колеса.

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