https://news.day.az/sport/1559598.html Авария в свободных заездах команд "Формулы-1" в Баку - ФОТО
Авария в свободных заездах команд "Формулы-1" в Баку - ФОТО
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года произошла первая авария в свободных заездах команд "Формулы-1".
Как сообщает Day.Az, пилот команды AlphaTauri Юки Цунода допустил ошибку на одном из поворотов. В результате у болида Латифи вышли из строя колеса.
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