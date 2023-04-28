Результаты свободных заездов Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

Определилась первая тройка в свободных заездах команд "Формулы 1" в рамках "Гран-при Азербайджана Формулы 1" 2023 года.

По информации Day.Az, первое место занял пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен.

За ним следует пилот команды Ferrari Чарльз Леклер. На третьем месте гонщик команды Red Bull Серхио Перес.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоятся свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.