Пилот Ferrari стал первым в рейтинговом раунде "Формулы 1" в Баку

В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года завершился рейтинговый раунд команд "Формулы 1".

По информации Day.Az, первым в этом этапе стал пилот Ferrari Шарль Леклер. Пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял второе место, а пилот Ferrari Серхио Перес - третье место.

Отметим, что сегодня стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.