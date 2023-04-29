https://news.day.az/sport/1559823.html Сегодня состоятся соревнования второго дня Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
Сегодня состоятся соревнования второго дня Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
Сегодня состоятся соревнования второго дня Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года.
Как передает в субботу Day.Az, во 2-й день гонки пройдут второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2".
Основные же соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей "Формулы 1" и "Формулы 2".
Отметим, что вчера стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
В первый день соревнований, которые проходят 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.
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