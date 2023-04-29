Сегодня состоятся соревнования второго дня Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года.

Как передает в субботу Day.Az, во 2-й день гонки пройдут второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2".

Основные же соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей "Формулы 1" и "Формулы 2".

Отметим, что вчера стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые проходят 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.