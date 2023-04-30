https://news.day.az/sport/1559905.html Игрок МЮ в центре громкого трансферного слуха
Игрок МЮ в центре громкого трансферного слуха
Форвард "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо хочет покинуть английский клуб и вернуться в дортмундскую "Боруссию", сообщает Suddeutsche Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.
По информации издания, 23-летний футболист рассчитывает вернуться в "Боруссию" на правах аренды как можно быстрее.
Англичанин выступал за дортмундский клуб с 2017 по 2021 год.
В текущем сезоне он сыграл 33 матча за "Манчестер Юнайтед", забил шесть голов и отдал два результативных паса.
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