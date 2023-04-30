Игрок МЮ в центре громкого трансферного слуха

Форвард "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо хочет покинуть английский клуб и вернуться в дортмундскую "Боруссию", сообщает Suddeutsche Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

По информации издания, 23-летний футболист рассчитывает вернуться в "Боруссию" на правах аренды как можно быстрее.

Англичанин выступал за дортмундский клуб с 2017 по 2021 год.

В текущем сезоне он сыграл 33 матча за "Манчестер Юнайтед", забил шесть голов и отдал два результативных паса.