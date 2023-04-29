Гонщик команды Williams попал в аварию

Во время 2-го свободного заезда команд "Формулы 1" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку произошла авария.

Как сообщает в субботу Day.Az, в первой спринтерской гонке сегодня Логан Сарджент из команды Williams совершил аварию.

Отметим, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.