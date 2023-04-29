Стал извествен победитель спринтерской гонки "Формулы 1"

В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года завершилась спринтерская гонка команд "Формулы 1" в Баку.

Как сообщает в субботу Day.Az, победителем квалификационного этапа первой спринтерской гонки сезона стал Шарль Леклер из команды Ferrari. Несмотря на аварию, он сумел добиться лидерства.

Серхио Перес из команды Red Bull занял второе место, а его товарищ по команде Макс Ферстаппен - третье место.

Отметим, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоятся второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля, на которых и определят победителей.