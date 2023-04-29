Авария в первой спринтерской гонке команд "Формулы 2" в Баку

В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года в первой спринтерской гонке команд "Формулы 2" произошла авария.

Как сообщает Day.Az, аварию совершил член команды "DAMS" Рой Ниссани.

Отметим, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоятся второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля, на которых и определят победителей.