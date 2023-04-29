Мы рады расширению наших связей с Азербайджаном и надеемся на продолжение совместного роста.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Формулы-1 Стефано Доменикали, говоря о продлении контракта с организаторами Гран-при Азербайджана.

По его словам, городская трасса в Баку (Бакинское городское кольцо - ред.) стала очень популярным местом проведения этапов Формулы-1: "Это невероятное гоночное кольцо, на котором всегда разворачивается драма и проходят одни из самых захватывающих гонок последнего времени".

Ранее сообщалось, что Формула-1 продлила контракт с организаторами Гран-при Азербайджана до 2026 года.