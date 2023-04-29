https://news.day.az/sport/1560029.html В Баку стартовала вторая спринтерская гонка команд "Формулы 1"
В Баку стартовала вторая спринтерская гонка команд "Формулы 1"
Стартовала вторая спринтерская гонка команд "Формулы 1" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года.
Как сообщает Day.Az, гонка будет длиться в течение получаса.
Отметим, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.
29 апреля проходят второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля, на которых и определят победителей.
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