Макгрегора заподозрили в употреблении допинга

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли заподозрил ирландца Конора Макгрегора в употреблении допинга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Его голова становится все больше с каждым месяцем. Я никогда не видел, чтобы боец настолько менялся. Его лицо, его голова выглядит просто огромной. Это произошло из-за пищевых добавок?" - сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.