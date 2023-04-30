Быть частью Формулы-1 в Баку - непередаваемые ощущения

Быть частью Формулы-1 в Баку для меня просто непередаваемые ощущения, и я очень рад вернуться сюда и вновь выступать перед многочисленным зрителями.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend звездный гость в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, всемирно известный нидерландский диджей и музыкальный продюсер Hardwell (Роберт ван де Корпут) перед своим выступлением на Приморском бульваре.

"Я уже во второй раз в Баку - это прекрасный город с добродушными людьми. В первый раз я был здесь в 2009 году и это был невероятный опыт, остались прекрасные воспоминания. А в этом году, конечно же, формат выступления намного масштабнее и грандиознее, так как все проходит в рамках Формулы-1" - сказал DJ Hardwell.

Музыкант также отметил, что следит и за выступлениями других приезжих артистов.

"Я видел фотографии со вчерашнего концерта - просто грандиозное шоу!",- отметил артист.

На вопрос журналиста Trend о том, собирается ли он в своей музыке использовать азербайджанские музыкальные композиции, диджей ответил, что всегда открыт к новшествам.

"Да, я всегда рад выйти за границы и открывать для себя что-то новое. Может быть я сделаю это даже сегодня - во время выступления! Я был бы очень рад познакомиться с азербайджанской музыкой поближе и использовать ее в своем творчестве", - сказал музыкант.

Напомним, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана Формулы 1. В первый день соревнований состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд. 29 апреля состоялись второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля, на которых и определят победителей.