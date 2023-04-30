Игрок из Саудовской Аравии заявил, что Роналду изменил все

Полузащитник "Аль-Таавуна" Алехандро Ромеро Гамарра рассказал о влиянии Криштиану Роналду на интерес к местному футболу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Криштиану изменил все - как в плане поддержки фанатов, так и в плане конкуренции. Благодаря ему лигу стали больше смотреть по всему миру. Он один из лучших в истории, играть против него - это нечто невероятное.

Я немного поговорил с ним после матча, и мне показалось, что он получает удовольствие в Саудовской Аравии, но также знает, что у нас очень сложный чемпионат", - передает слова полузащитника FourFourTwo.