Сегодня начинаются основные заезды в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Отметим, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые проходят 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоялись второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2".