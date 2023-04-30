https://news.day.az/sport/1560116.html Сегодня начинаются основные заезды в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
Сегодня начинаются основные заезды в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
Сегодня начинаются основные заезды в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Отметим, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
В первый день соревнований, которые проходят 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.
29 апреля состоялись второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2".
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