https://news.day.az/sport/1560125.html Тер Штеген стал рекордсменом среди голкиперов «Барселоны»
Тер Штеген стал рекордсменом среди голкиперов «Барселоны»
Голкипер "Барселоны" Марк Тер Штеген стал рекордсменом клуба по количеству матчей, проведенных на ноль в сезоне Примеры, передает Day.Az со ссылкой на Матч.
Немецкий вратарь отстоял на ноль в матче против "Бетиса" (4:0) в рамках 32‑го тура чемпионата Испании. Для Тер Штегена эта игра стала 24‑й на ноль, что стало новым рекордом среди голкиперов каталонского клуба. Прежнее достижение установил Клаудио Браво в сезоне‑2014/15, когда провел 23 матча на ноль.
"Барселона" набрала 79 очков и остается на первом месте в турнирной таблице, опережая "Реал" на 11 очков.
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