Награждены победители основной гонки "Формулы 2" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года.

Как сообщает Day.Az, награды вручили заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева и директор Операционной компании Baku City Circuit Магсуд Фарзуллаев.

По итогам гонки, продолжавшейся больше часа, победу одержал пилот Prema Racing Оливер Бирман. В основной гонке Энцо Фиттипальди из Rodin Carlin занял второе место, а Тео Пуршер из Art Grand Prix занял третье место.

Отметим, что в первый день Гран-при, который проходит 28-30 апреля, состоялись свободные и квалификационные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2".

Пилот "Феррари" Шарль Леклерк стал первым в квалификационном заезде "Формулы 1". Пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял второе место, а другой пилот Ferrari Серхио Перес занял третье место.

Пилот команды Preme Racing Оливер Берман занял первое место в квалификационом заезде команд "Формулы 2". В 30-минутной гонке член команды Rodin Carlin Энцо Фиттипальди занял второе место, а пилот ART Grand Prix Тео Пуршер занял третье место.

Во во второй день гонок, 29 апреля, состоялись короткие спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2".

Гонщик Red Bull Серхио Перес выиграл первую спринтерскую гонку в сезоне "Формулы 1". Шарль Леклер из Ferrari занял второе место, напарник Переса Ферстаппен занял третье место.

Победителем первой спринтерской гонки команд "Формулы 2" стал Оливер Бирман из Prema Racing.