Стало известно о проблемах в «Челси» из-за зарплат футболистов

Проблемы в английском футбольном клубе "Челси" связаны с зарплатами игроков. Об этом стало известно The Athletic, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает источник, атмосферу в команде портят разные условия снижения зарплат из-за невыхода в Лигу чемпионов. Выплаты игрокам, подписавшим контракты при новом руководстве, снизятся на 30 процентов. При этом спортсмены, заключившие соглашения ранее, ничего не потеряют.

18 апреля "Челси" проиграл "Реалу" в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Испанский клуб оказался сильнее английского с общим счетом 4:0 по итогам двух встреч.