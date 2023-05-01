https://news.day.az/sport/1560181.html Стало известно о проблемах в «Челси» из-за зарплат футболистов
Стало известно о проблемах в «Челси» из-за зарплат футболистов
Проблемы в английском футбольном клубе "Челси" связаны с зарплатами игроков. Об этом стало известно The Athletic, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как сообщает источник, атмосферу в команде портят разные условия снижения зарплат из-за невыхода в Лигу чемпионов. Выплаты игрокам, подписавшим контракты при новом руководстве, снизятся на 30 процентов. При этом спортсмены, заключившие соглашения ранее, ничего не потеряют.
18 апреля "Челси" проиграл "Реалу" в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Испанский клуб оказался сильнее английского с общим счетом 4:0 по итогам двух встреч.
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