Организация Гран-при Азербайджана Формулы 1 достойна наивысшей оценки.

Об этом в воскресенье сказал корреспонденту Trend Нико Остхейзен, болельщик из Южной Африки, передает Day.Az.

"Я сам родом из Южной Африки, однако на протяжении пяти лет я живу и работаю в прекрасном городе Баку. Мою любовь к столице Азербайджана не описать словами. Мне здесь очень хорошо, я даже понимаю и изучаю ваш язык. Что касается гонки, то я уже несколько лет слежу за гонками в Баку. С каждым годом сама гонка и шоу-программы, организованные в честь этого мероприятия, становятся все интереснее. Вечерние концерты с участием всемирно известных диджеев очень сильно воодушевляют нас - болельщиков", - сказал он.

Напомним, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана Формулы 1. В первый день соревнований состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд. 29 апреля состоялись второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования проходят сегодня - 30 апреля, на которых и будет определен победитель.