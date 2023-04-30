https://news.day.az/sport/1560193.html На трассе Гран-при Азербайджана "Формулы 1", организован пробег классических автомобилей - ФОТО
На трассе Гран-при Азербайджана "Формулы 1", организован пробег классических автомобилей - ФОТО
На трассе, где проходит Гран-при Азербайджана "Формулы 1", состоялся пробег классических автомобилей, организованный Автомобильной федерацией Азербайджана.
Как передает Day.Az, пробег, начавшийся в 12:45, состоял из одного круга.
На пробеге было представлено около 30 классических автомобилей разных лет.
Классические автомобили вызвали большой интерес у болельщиков, пришедших посмотреть на гонку.
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