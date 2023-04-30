На трассе Гран-при Азербайджана "Формулы 1", организован пробег классических автомобилей
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

На трассе, где проходит Гран-при Азербайджана "Формулы 1", состоялся пробег классических автомобилей, организованный Автомобильной федерацией Азербайджана.

Как передает Day.Az, пробег, начавшийся в 12:45, состоял из одного круга.

На пробеге было представлено около 30 классических автомобилей разных лет.

Классические автомобили вызвали большой интерес у болельщиков, пришедших посмотреть на гонку.