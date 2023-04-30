В Баку стартовала основная гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года.

Как передает Day.Az, по итогам двухчасовой гонки определится победитель Гран-при.

Отметим, что в первый день Гран-при, который проходит 28-30 апреля, состоялись свободные и квалификационные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2".

Пилот "Феррари" Шарль Леклерк стал первым в квалификационном заезде "Формулы 1". Пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял второе место, а другой пилот Ferrari Серхио Перес занял третье место.

Пилот команды Preme Racing Оливер Берман занял первое место в квалификационом заезде команд "Формулы 2". В 30-минутной гонке член команды Rodin Carlin Энцо Фиттипальди занял второе место, а пилот ART Grand Prix Тео Пурчер занял третье место.

Во во второй день гонок, 29 апреля, состоялись короткие спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2".

Гонщик Red Bull Серхио Перес выиграл первую спринтерскую гонку в сезоне "Формулы 1". Шарль Леклер из Ferrari занял второе место, напарник Переса Ферстаппен занял третье место.

Победителем первой спринтерской гонки команд "Формулы 2" стал Оливер Бирман из Prema Racing.

Победителем основной гонки "Формулы 2", которая состоялась сегодня, также стал Оливер Бирман.