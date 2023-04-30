Я готов каждый год приезжать в Баку ради Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Об этом в воскресенье сказал корреспонденту Trend Джоэль Поджас, болельщик из Филиппин, передает Day.Az.

"С гостеприимством вашей страны я давно знаком. Это мой второй приезд в Азербайджан. На этот раз цель моей поездки - стать свидетелем всемирно известной гонки в городе Баку. Могу сказать, что Бакинская трасса превосходна во всех отношениях. Я заядлый болельщик Фернандо Алонсо, очень надеюсь, что ему удастся одержать победу. Я с привеликим удовольствием готов еще много раз посетить вашу страну ради самой гонки, а также ради вкусной еды и дружелюбных людей", - отметил Поджас.

Напомним, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана Формулы 1. В первый день соревнований состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд. 29 апреля состоялись второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования проходят сегодня - 30 апреля, на которых и будет определен победитель.