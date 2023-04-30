Пилот команды AlphaTauri прекратил участие в Гран-при Формулы-1 в Баку
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Один из участников основной гонки "Формулы-2" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года прекратил участие.

Как сообщает Day.Az, причиной стало задымление в болиде пилота команды AlphaTauri Девриса Ника.