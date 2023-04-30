https://news.day.az/sport/1560219.html Болельщики в восторге от гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТОРЕПОРТАЖ
Болельщики в восторге от гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Баку стартовала основная гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года.
По итогам двухчасовой гонки определится победитель Гран-при.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей лучшие моменты гонки.
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