Определился победитель Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года

В воскресенье в Баку состоялась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года.

Как передает Day.Az, победителем двухчасовой гонки стал пилот команды Red Bull Серхио Перес.

Отметим, что в первый день Гран-при, который проходит 28-30 апреля, состоялись свободные и квалификационные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2".

Пилот "Феррари" Шарль Леклерк стал первым в квалификационном заезде "Формулы 1". Пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял второе место, а другой пилот Ferrari Серхио Перес занял третье место.

Пилот команды Preme Racing Оливер Берман занял первое место в квалификационом заезде команд "Формулы 2". В 30-минутной гонке член команды Rodin Carlin Энцо Фиттипальди занял второе место, а пилот ART Grand Prix Тео Пурчер занял третье место.

Во во второй день гонок, 29 апреля, состоялись короткие спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2".

Гонщик Red Bull Серхио Перес выиграл первую спринтерскую гонку в сезоне "Формулы 1". Шарль Леклер из Ferrari занял второе место, напарник Переса Ферстаппен занял третье место.

Победителем первой спринтерской гонки команд "Формулы 2" стал Оливер Бирман из Prema Racing.