Награждены победитель и призеры Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

В Баку состоялось награждение победителей и призеров Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Day.Az, награду победителю и призерам вручили Помощник Президента Азербайджанской Республики, Президент Азербайджанской автомобильной федерации Анар Алакбаров, министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, директор Операционной компании Baku City Circuit Магсуд Фарзуллаев, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, президент Международной автомобильной федерации, бывший раллийный пилот Мухаммед Бен Сулайеми.

Сегодня состоялась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года.

По итогам двухчасовой гонки победу одержал пилот Red Bull Серхио Перес. Напарник Переса по команде Макс Ферстаппен занял второе место, а Шарль Леклерк из Ferrari - третье.

Отметим, что в первый день Гран-при, который проходит 28-30 апреля, состоялись свободные и квалификационные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2".

Пилот "Феррари" Шарль Леклерк стал первым в квалификационном заезде "Формулы 1". Пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял второе место, а другой пилот Ferrari Серхио Перес занял третье место.

Пилот команды Preme Racing Оливер Берман занял первое место в квалификационом заезде команд "Формулы 2". В 30-минутной гонке член команды Rodin Carlin Энцо Фиттипальди занял второе место, а пилот ART Grand Prix Тео Пуршер занял третье место.

Во во второй день гонок, 29 апреля, состоялись короткие спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2".

Гонщик Red Bull Серхио Перес выиграл первую спринтерскую гонку в сезоне "Формулы 1". Шарль Леклер из Ferrari занял второе место, напарник Переса Ферстаппен занял третье место.

Победителем первой спринтерской гонки команд "Формулы 2" стал Оливер Бирман из Prema Racing.

Основную гонку "Формулы 2" также выиграл Оливер Бирман.