Каждый хоть раз в жизни должен посетить Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сказал в воскресенье корреспонденту Trend Майкл Ли, болельщик из Китая, бакинская трасса привлекательна тем, что с нее открывается вид на очаровательную архитектуру города, передает Day.Az.

"Я с семьей приехал сюда четыре дня назад, три из которых мы провели на гонгах. Это были самые насыщенные три дня в нашей жизни. Я сам болею за Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин". Мои дети поддерживают команду Ferrari, в частности, Шарля Леклерка. Все мы испытали невероятные эмоции и прочувствовали всю атмосферу вашей страны на этих гонках. Мы планируем в следующем году еще раз приехать в Баку и от души насладиться гостеприимством людей, достопримечательностями, музыкой и, конечно, едой", - добавил болельщик.

Отметим, что 30 апреля состоялась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2023 года.

По итогам двухчасовой гонки победу одержал пилот Red Bull Серхио Перес. Напарник Переса по команде Макс Ферстаппен занял второе место, а Шарль Леклерк из Ferrari - третье.