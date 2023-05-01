https://news.day.az/sport/1560293.html Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы
Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы
Азербайджанский каратист Ульви Мамедов выиграл 13-й чемпионат Европы, организованный Всемирной и Европейской федерацией шотокан (WSF/ESF) в болгарском городе Кранево.
Как передает Day.Az, капитан азербайджанской команды, обладатель второго дана, чемпион мира Ульви Мамедов, выступавший в весовой категории 84 килограмма, одержал победу над представителями Румынии, Грузии и Чехии. В финале представитель Азербайджана, встретился с местным спортсменом. Поединок завершился победой азербайджанского спортсмена.
Таким образом, Ульви Мамедов завоевал титул чемпиона Европы.
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