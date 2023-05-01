Боссы "старой синьоры" решили судьбу главного тренера

Финансовый директор туринского футбольного клуба "Ювентус" Франческо Кальво высказался о будущем главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Как сообщает Day.Az его слова передает Football Italia.

"Я думаю, что сказать, что Аллегри утвержден на своем месте, было бы совершенно очевидным. Он вернулся по четырехлетнему контракту и еще не прошел даже половину этого срока", - сказал Кальво.

"Ювентус" набрал 60 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.