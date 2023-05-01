Рональдо планирует возвращение в Мадрид

Португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду решил покинуть Саудовскую Аравию и хочет вернуться в Мадрид. Об этом передает Day.Az со ссылкой на El Nacional.

Отмечается, что 38-летний форвард уже устал от игры за "Аль-Наср", а адаптироваться к жизни в стране с закрытой культурой и без знания языка у него не получается. Роналду хотел бы вернуться в Мадрид, где провел лучшие годы карьеры, выступая за "Реал", и чувствовал себя по-настоящему счастливым.

2 января он стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым его зарплата составляет €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах чемпионата, отметившись 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Клуб идет на втором месте в турнирной таблице.