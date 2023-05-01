Футболист напал на судью и сломал ему челюсть во время матча

Футболист команды "Гринакр Иглс" напал на судью Ходра Яги и сломал ему челюсть во время матча любительской лиги в пригороде австралийского Сиднея против "Падстоу Хорнетс". Об этом сообщает The Sydney Morning Herald, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, дисквалифицированный игрок "Гринакра" оскорблял арбитров, перелез через забор и несколько раз ударил Яги. Рефери диагностировали перелом челюсти в трех местах и три выбитых зуба.

Футболисту было предъявлено обвинение в предполагаемом нападении, а "Гринакр" принял решение сняться с соревнований. Министр спорта Нового Южного Уэльса назвал нападение на Яги отвратительным. Федерация футбола штата осудила инцидент и объявила о поддержке в расследовании.