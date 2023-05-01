Азербайджанский гимнаст привез на родину "золото" Кубка мира в Каире

Азербайджанские гимнасты, принявшие участие в Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире (Египет), вернулись на родину, сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что член сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов завоевал золотую медаль на Кубке мира в упражнениях на кольцах.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев членов сборной по спортивной гимнастике встретили представители Федерации гимнастики Азербайджана, коллеги, представители спортивной общественности, а также родные и близкие.

По возвращении на родину Никита Симонов в интервью СМИ сказал, что наряду с завоеванным "золотом", он также стал победителем серии этапов Кубков мира 2023 года в упражнениях на кольцах.

"Соревнования в Каире прошли хорошо, это был четвертый этап Кубка мира, в котором я принял участие в текущем сезоне. Кубок мира в Каире прошел для меня удачно - первое место, оценку получил хорошую, могу даже сказать, что почти идеальную", - отметил гимнаст.

Никита Симонов добавил, что по итогам чемпионата Европы и этапов Кубков мира он прошел отбор на чемпионат мира, который состоится в конце октября - начале ноября в Бельгии.

"Чемпионат мира - важнейший для меня старт, это еще и отбор на Олимпиаду. Максимальный фокус направлен именно на эти соревнования. Хочу сделать комбинацию лучше, чем на Кубке мира в Каире. Возможны изменения в комбинации упражнения, посоветуюсь с тренерским составом", - добавил Симонов.

Напомним, что Кубок мира по спортивной гимнастике в Каире проходил 27-30 апреля.