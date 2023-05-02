«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» борются за подписание Рандаля Коло Муани

"Бавария" прилагает все усилия для подписания нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло Муани, передает Day.Az со ссылкой на Спорт Экспресс.

По данным источника, руководство баварцев уже связалось с представителями 24-летнего игрока и провело прямые переговоры с его менеджерами. Другой командой, претендующей на подписание француза, является "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Коло Муани провел 40 матчей за "Айнтрахт" во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.