"Реал" готов расстаться со своим защитником

Правый защитник "Реала" Альваро Одриосола может покинуть мадридский клуб в предстоящее трансферное окно. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Sport-Express.

По информации источника, руководство "сливочных" не будет против ухода футболиста. Сам игрок также заинтересован сменить клуб в связи с недостаточным количеством игрового времени. Однако боссы мадридцев не намерены отпускать своего защитника бесплатно и намерены выручить с его продажи не менее € 5 млн.

Сообщается, что больше всех в услугах Одриосолы нуждается "Реал Сосьедад". Защитник является воспитанником этого клуба и выступал за команду на взрослом уровне в сезоне-2017/2018.

На счету Одриосолы всего лишь пять матчей в составе "Реала" во всех турнирах в этом году. Результативными действиями в этих играх он не отметился.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 5 млн.