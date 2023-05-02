Поведение Месси шокировало боссов "ПСЖ"

После поражения от "Лорьяна" в воскресенье (1:3) нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси улетел в Саудовскую Аравию. Во время его отъезда у команды по расписанию была тренировка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Отмечается, что ни главный тренер Кристоф Галтье, ни спортивный директор Луиш Кампуш не одобрили отъезда знаменитого аргентинца.

В понедельник игроки "ПСЖ" провели тренировку, так как их выходной был отменен после поражения в чемпионате от "Лорьяна". Сообщается также, что Месси отменил ранее визит в Саудовскую Аравию, а на сей раз этого сделать не смог.

Игроки "ПСЖ" много дискутировали и были шокированы пропуском Месси тренировки.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 15 результативных передач в 27 матчах чемпионата Франции.