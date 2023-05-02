В Баку стартовал Международный Турнир по Мини-футболу

1 мая при организации Федерации Мини-футбола Азербайджана (AMF) и поддержке Министерства Молодежи и Спорта состоялась церемония открытия Международного Турнира по Мини-футболу, посвященного 100-летию Общенационального Лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Day.Az, в мероприятии приняли участие руководители спортивных федераций, послы Турции, Чехии и дипломаты других стран в Азербайджане.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана.

Далее был продемонстрирован видеоролик о внимании и заботе Общенационального Лидера о спорте.

Выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов проинформировал о реализуемой в нашей стране спортивной политике и развитии спорта, успешных результатах, достигнутых нашими спортсменами на международных спортивных соревнованиях, и увеличении количества спортивных соревнований, проводимых Азербайджаном каждый год.

Почетный президент Федерации Mини-футбола Азербайджана, председатель Правления Футбольного Клуба "Зира" Орхан Маммадов отметил, что основы спортивной политики в Азербайджане были заложены Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым, и в результате большого внимания и заботы, проявленных Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым к развитию спорта и наших спортсменов, были одержаны новые победы на международных соревнованиях. Орхан Маммадов поделился своими мыслями о развитии мини-футбола в нашей стране и цели Международного Турнира по Мини-футбола, подчеркнул свою уверенность в том, что турнир пройдет в дружеской атмосфере и запомнится, а так же пожелал успехов командам, которые примут участие в соревнованиях.

Президент Всемирной Федерации Мини-футбола (WMF) Филип Джуда подчеркнул, что после того, как Азербайджан стал чемпионом Европы по мини-футболу, в стране интерес к этому виду спорта ещё больше возрос, и такие престижные международные турниры имеют важное значение в агитации этого вида спорта. Азербайджан известен в мире как спортивная страна, и внимание, уделяемое развитию спорта на государственном уровне, неоднократно признавалось международными спортивными организациями и федерациями.

После выступлений церемония открытия продолжилась художественной программой. В конце команды 10 стран, соревнующихся в турнире были приглашены на сцену.

В первый день турнира в группе А сборная Сербии выиграла у Грузии с минимальным счетом - 1:0. Единственный гол, забитый в матче Украина-Казахстан, который проходил в группе В, принес победу казахстанцам.

В конце дня встретились сборные Азербайджана и Чехии. Игра закончилась вничью. В группе B между собой встретились Франция и ЮАР, и игра закончилась со счетом 11:0.

Следует отметить, что в ходе турнира в гупповом этапе сборная Азербайджана встретится со сборными Италии, Грузии, Сербии.

Плей офф и полуфинальные игры турнира состоятся 5 мая, а финальная игра состоится 6 мая в 20:30.

Ниже приводим расписание игры с участием сборной Азербайджана:

2 мая 2023 г.

Азербайджан-Италия (20:30)

3 мая 2023 г.

Азербайджан-Грузия (20:30)

4 мая 2023 г.

Азербайджан-Сербия (19:00)