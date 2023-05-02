Ньюкасл поборется с Чесли за подписание звездного форварда

"Ньюкасл" окажет конкуренцию лондонскому "Челси" в борьбе за подписание сенегальского форварда "Баварии" Садио Мане, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

В услугах Мане, помимо "Челси", также заинтересован и "Ньюкасл". "Сороки" намерены усилиться к новому сезону, в котором, вероятнее всего, они примут участие в Лиге чемпионов.

Сообщается, что "Ньюкасл" и "Челси" уже связались с представителями нападающего.

Мане перешёл в "Баварию" летом прошлого года. В текущем сезоне на счету сенегальца 35 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 5 результативными передачами.

Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 45 млн.

Ранее появилась информация об интересе к Мане со стороны возможного будущего тренера "Челси" Маурисио Почеттино.