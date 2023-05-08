В «Барселоне» рассматривают возможность участия в азиатской ЛЧ в случае санкций

"Барселона" изучает возможность выступать в международных турнирах за пределами Европы, а именно в Азии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Diario Sport.

Все дело в ситуации с бывшим вице-президентом технического судейского комитета Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. Напомним, что прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции и выплатах Негрейре. Он за 17 лет получил от каталонского клуба порядка €7,3 млн.

Сообщалось, что "Барселону" может ждать суровое наказание. Так клуб могут отстранить от еврокубков.

Клуб провел исследование, чтобы выяснить, сможет ли он провести соревнование за пределами Европы в случае санкций . Одним из вариантов, в случае санкций являются азиатские соревнования.

После 32 туров Ла Лиги "Барселона" продолжает удерживать первое место. Отрыв от идущего вторым мадридского "Реала" составляет 11 очков. Тройку замыкает "Атлетико".

Стоит отметить, что в текущем сезоне "Барселона" не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но обеспечила себе участие на следующий сезон.