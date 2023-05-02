По факту избиения баскетболиста Шведа возбуждено уголовное дело
После нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, lело возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает МВД России.
"Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Они направлены на установление местонахождения и задержание подозреваемых в совершении этого резонансного преступления", - отмечается в заявлении.
Напомним, что вечером в понедельник Швед вместе с женой и друзьями отдыхал в одном из ресторанов в центре Москвы. На выходе из ресторана у баскетболиста и компании возник конфликт. На улице он подвергся нападению нескольких человек: от удара он упал, из уха у него пошла кровь. На помощь баскетболисту пришли сотрудники ресторана.
В результате нападения Швед был доставлен в больницу медицинской бригадой.
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