Бывший чемпион UFC бросил вызов Чимаеву

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Камару Усман бросил вызов шведскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хамзату Чимаеву. Слова Усмана приводит ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас нет россыпи интересных поединков. Я честен с вами. Чимаев - №1, самый крупный из них", - заявил американец.

Чимаев ответил сопернику на своей странице в Twitter. "Надо кое-кого отправить на пенсию", - написал он.