Барселона уверена в возвращении легенды

"Барселона" не сомневается в том, что ей удастся заключить контракт с Лионелем Месси, несмотря на всевозможные финансовые ограничения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Решение руководства "Пари Сен-Жермен" по отстранению знаменитого аргентинца от тренировок с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию называют знаковым. Напомним, что в понедельник игроки "ПСЖ" провели тренировку, так как их выходной был отменен после поражения в чемпионате от "Лорьяна". В это время Месси вместе с семьей улетел в Саудовскую Аравию.

Игроки "ПСЖ" много дискутировали и были шокированы пропуском Месси тренировки.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 15 результативных передач в 27 матчах чемпионата Франции.