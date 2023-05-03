Легендарный Чех стал одним из вошедших в Зал славы АПЛ

Бывший вратарь "Челси" и "Арсенала" Петр Чех вошёл в Зал славы английской Премьер-лиги по итогам онлайн-голосования болельщиков и выбора экспертов Премьер-лиги, передает Day.Az со ссылкой на сайт АПЛ.

Попадание в Зал славы - высшая индивидуальная награда, присуждаемая Лигой. Зал славы признаёт и чествует людей, добившихся исключительных успехов и внёсших значительный вклад в развитие английской Премьер-лиги с момента её основания в 1992 году.

Петр Чех является рекордсменом по количеству сухих матчей в АПЛ. Он сыграл 443 матча за "Челси" и "Арсенал", 202 из которых на ноль.

Также сегодня в Зал славы был включён бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, который провёл в АПЛ 504 матча, в которых забил 11 голов и отдал восемь голевых передач.