Тайфур Алиев начал выступления на чемпионате мира с победы

Азербайджанский боксер Тайфур Алиев начал выступления на чемпионате мира в Ташкенте с победы.

Как сообщает Day.Az, выступавший в весовой категории 60 килограммов член нашей сборной встретился в 1/16 финала с представителем Кыргызстана Мирзохидом Имамназаровым.

Одержав победу, призер Европейских игр вышел в следующий этап. 8 мая в 1/8 финала он встретится с россиянином Всеволодом Шумковым.

В третий день мундиаля на ринг вышел Сархан Алиев (71 кг). На встрече с представителем Индии Девом Нишантом он завоевал путевку в 1/16 финала.

Отметим, что в четвертый день мундиаля с участием 538 спортсменов из 107 стран Турал Сарыев (48 кг) встретится с Аль-Жалеель Жокту (Тринидад и Тобаго), а Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) - с Эрнандесом Крузом (Мексика).