Нападающий «Манчестер Сити» Холанд установил рекорд

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился забитым мячом в игре с "Вест Хэм Юнайтед" в рамках 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Горожане" одержали победу со счетом 3:0.

Благодаря этому голу Холанд довел свой лицевой счет в турнире до 35 мячей. Он побил общий рекорд по голам в АПЛ. По 34 мяча было у Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95) - они забивали в чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.

После победы над "Вест Хэмом" подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 79 очков в 33 матчах и поднялись на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. На втором месте идет "Арсенал" с 78 баллами в 34 играх. Замыкает топ-3 - "Ньюкасл Юнайтед", набравший 65 очков в 33 матчах.

В Лиге чемпионов "Сити" ждет двухматчевое противостояние с мадридским "Реалом" в рамках полуфинала турнира. Первая игра состоится в Манчестере 17 мая.