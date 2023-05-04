Фанаты ПСЖ разгневаны еще одной звездой клуба

Болельщики "ПСЖ" устроили акцию протеста перед домом нападающего клуба Неймара, сообщается в "твиттере" BeFootball, передает Day.Az.

"Неймар, потеряйся", - скандировали болельщики возле дома бразильского нападающего.

Напомним, ранее болельщики парижан протестовали перед зданием штаб-квартиры руководства клуба с требованиями перемен в команде. Они скандировали оскорбления в адрес нападающих команды Лионеля Месси и Неймара, главного тренера Кристофа Галтье и президента Нассера Аль-Хелаифи.

Неймар защищает цвета "ПСЖ" с 2017 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.