"Барселона" озвучила позицию по ультиматуму Месси

Руководство "Барселоны" ответило на ультиматум аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси, требовавшего решить вопрос с его трансфером до окончания сезона-2022/2023. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Marca.

По информации источника, каталонцы уверены, что смогут подписать 35-летнего футболиста летом. По их мнению, переговоры не должны занять много времени. "Барселона" планирует, что форвард присоединится к команде к концу июля, когда клуб отправится в предсезонное турне по США.