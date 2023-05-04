https://news.day.az/sport/1561448.html Владелец «Челси» высказался о неудачном выступлении клуба в нынешнем сезоне
Владелец «Челси» высказался о неудачном выступлении клуба в нынешнем сезоне
Владелец лондонского "Челси" Тодд Боули высказался о неудачном периоде для клуба в текущем сезоне. Его слова передает Absolute Chelsea в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Болельщики требовательны и хотят побеждать. Мы это понимаем и тоже хотим побеждать. Мы считаем, что это долгосрочный проект, и настроены на долгосрочную перспективу. Очень верим, что мы сможем со всем разобраться", - сказал Боули.
Накануне "Челси" потерпел поражение от "Арсенала" в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 1:3.
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