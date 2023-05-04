Владелец «Челси» высказался о неудачном выступлении клуба в нынешнем сезоне

Владелец лондонского "Челси" Тодд Боули высказался о неудачном периоде для клуба в текущем сезоне. Его слова передает Absolute Chelsea в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Болельщики требовательны и хотят побеждать. Мы это понимаем и тоже хотим побеждать. Мы считаем, что это долгосрочный проект, и настроены на долгосрочную перспективу. Очень верим, что мы сможем со всем разобраться", - сказал Боули.

Накануне "Челси" потерпел поражение от "Арсенала" в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 1:3.