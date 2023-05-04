Зидан может вернуться в родной город

Французский "Марсель" может быть заинтересован в назначении бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана на пост наставника команды, передает Day.Az со ссылкой на Marca.

По информации источника, Зидан продолжает поиски нового места работы. Среди вариантов, которые рассматривает французский специалист, называются туринский "Ювентус", "ПСЖ" и мадридский "Реал".

"Марсель" же может заинтересоваться кандидатурой Зидана, если действующий главный тренер команды Игор Тудор примет предложение возглавить "Ювентус".