Саудовская Аравия планирует привлечь звезд в футбольный чемпионат

Правительство Саудовской Аравии планирует сделать серьёзные инвестиции в местный футбольный чемпионат, сообщает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Руководство арабской страны хочет, чтобы у каждого из четырёх топ-клубов была своя суперзвезда. У "Аль-Насра" уже есть португальский нападающий Криштиану Роналду. В усилении нуждаются "Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли".

"Аль-Хиляль" хочет приобрести аргентинского нападающего французского "ПСЖ" Лионеля Месси. Клуб хочет предложить ему гораздо более выгодный контракт, чем испанская "Барселона".

"Аль-Ахли" нацелился на подписание полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича, однако тот настроен продлить своё соглашение с "Королевским клубом" до 2024 года.