Ливерпуль планирует стать чемпионом мира

Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает журналист Фабрицио Романо, передает Day.Az.

По информации источника, "Ливерпуль" представил свой проект и сделал предложение игроку.

Сообщалось, что руководство "Брайтона" планирует получить с продажи игрока не менее 60 миллионов евро.

Действующее соглашение аргентинца с "чайками" рассчитано до лета 2025 года. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 42 миллиона евро.

В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел за английскую команду 33 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.