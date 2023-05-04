https://news.day.az/sport/1561506.html Ливерпуль планирует стать чемпионом мира
Ливерпуль планирует стать чемпионом мира
Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает журналист Фабрицио Романо, передает Day.Az.
По информации источника, "Ливерпуль" представил свой проект и сделал предложение игроку.
Сообщалось, что руководство "Брайтона" планирует получить с продажи игрока не менее 60 миллионов евро.
Действующее соглашение аргентинца с "чайками" рассчитано до лета 2025 года. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 42 миллиона евро.
В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел за английскую команду 33 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.
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